Precio de Roadmap Coin hoy

El precio actual de Roadmap Coin (RDMP) hoy es --, con una variación del 2.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RDMP a USD es -- por RDMP.

Roadmap Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,228.5, con un suministro circulante de 999.70M RDMP. Durante las últimas 24 horas, RDMP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RDMP experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +2.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Roadmap Coin (RDMP)

Cap de mercado $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Suministro de Circulación 999.70M 999.70M 999.70M Suministro total 999,695,142.9783549 999,695,142.9783549 999,695,142.9783549

