El precio actual de RESI (SN46) hoy es $ 1.73, con una variación del 18.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN46 a USD es $ 1.73 por SN46.

RESI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,644,301, con un suministro circulante de 3.26M SN46. Durante las últimas 24 horas, SN46 cotiza entre $ 1.63 (bajo) y $ 2.16 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.641241.

En el corto plazo, SN46 experimentó un cambio de -6.18% en la última hora y de +6.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Cap de mercado $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M Suministro de Circulación 3.26M 3.26M 3.26M Suministro total 3,262,016.780986143 3,262,016.780986143 3,262,016.780986143

