Precio de Reply hoy

El precio actual de Reply (REPLY) hoy es --, con una variación del 1.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REPLY a USD es -- por REPLY.

Reply actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,903, con un suministro circulante de 96.68B REPLY. Durante las últimas 24 horas, REPLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, REPLY experimentó un cambio de -2.15% en la última hora y de -5.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Reply (REPLY)

Cap de mercado $ 31.90K$ 31.90K $ 31.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Suministro de Circulación 96.68B 96.68B 96.68B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

