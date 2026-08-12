Precio de QUANTUM CORE hoy

El precio actual de QUANTUM CORE ($QBS) hoy es $ 0, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $QBS a USD es $ 0 por $QBS.

QUANTUM CORE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,918, con un suministro circulante de 999.83M $QBS. Durante las últimas 24 horas, $QBS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00613662, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $QBS experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +0.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de QUANTUM CORE ($QBS)

Cap de mercado $ 21.92K$ 21.92K $ 21.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.92K$ 21.92K $ 21.92K Suministro de Circulación 999.83M 999.83M 999.83M Suministro total 999,827,184.184899 999,827,184.184899 999,827,184.184899

La capitalización de mercado actual de QUANTUM CORE es de $ 21.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $QBS es de 999.83M, con un suministro total de 999827184.184899. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.92K.