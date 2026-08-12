Precio de Prisma Governance Token hoy

El precio actual de Prisma Governance Token (PRISMA) hoy es $ 0.00788191, con una variación del 0.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRISMA a USD es $ 0.00788191 por PRISMA.

Prisma Governance Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 768,878, con un suministro circulante de 97.55M PRISMA. Durante las últimas 24 horas, PRISMA cotiza entre $ 0.00768576 (bajo) y $ 0.00789733 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 18.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00632752.

En el corto plazo, PRISMA experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +5.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 196.85.

Información del mercado de Prisma Governance Token (PRISMA)

Cap de mercado $ 768.88K$ 768.88K $ 768.88K Volumen (24H) $ 196.85$ 196.85 $ 196.85 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Suministro de Circulación 97.55M 97.55M 97.55M Suministro total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Prisma Governance Token es de $ 768.88K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 196.85. El suministro circulante de PRISMA es de 97.55M, con un suministro total de 300000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.36M.