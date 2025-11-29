Precio de Penguru hoy

El precio actual de Penguru (PENGURU) hoy es --, con una variación del 1.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PENGURU a USD es -- por PENGURU.

Penguru actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,829.47, con un suministro circulante de 850.58M PENGURU. Durante las últimas 24 horas, PENGURU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PENGURU experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +12.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Penguru (PENGURU)

Cap de mercado $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Suministro de Circulación 850.58M 850.58M 850.58M Suministro total 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

La capitalización de mercado actual de Penguru es de $ 15.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PENGURU es de 850.58M, con un suministro total de 850576444.953077. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.83K.