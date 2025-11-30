Precio de OX Labs hoy

El precio actual de OX Labs (OXLABS) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OXLABS a USD es -- por OXLABS.

OX Labs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,326.41, con un suministro circulante de 946.48M OXLABS. Durante las últimas 24 horas, OXLABS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OXLABS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +6.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OX Labs (OXLABS)

Cap de mercado $ 5.33K$ 5.33K $ 5.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Suministro de Circulación 946.48M 946.48M 946.48M Suministro total 995,999,515.033316 995,999,515.033316 995,999,515.033316

La capitalización de mercado actual de OX Labs es de $ 5.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OXLABS es de 946.48M, con un suministro total de 995999515.033316. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.61K.