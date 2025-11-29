Precio de OSOL hoy

El precio actual de OSOL (OSOL) hoy es $ 0.00032463, con una variación del 1.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OSOL a USD es $ 0.00032463 por OSOL.

OSOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 324,627, con un suministro circulante de 999.98M OSOL. Durante las últimas 24 horas, OSOL cotiza entre $ 0.00030733 (bajo) y $ 0.00033108 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.292018, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00022506.

En el corto plazo, OSOL experimentó un cambio de -0.32% en la última hora y de +8.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OSOL (OSOL)

Cap de mercado $ 324.63K$ 324.63K $ 324.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 324.63K$ 324.63K $ 324.63K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,982,454.4847889 999,982,454.4847889 999,982,454.4847889

La capitalización de mercado actual de OSOL es de $ 324.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OSOL es de 999.98M, con un suministro total de 999982454.4847889. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 324.63K.