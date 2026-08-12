Precio de Ordinal Doge hoy

El precio actual de Ordinal Doge (ODOGE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ODOGE a USD es $ 0 por ODOGE.

Ordinal Doge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,266, con un suministro circulante de 1,000.00T ODOGE. Durante las últimas 24 horas, ODOGE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ODOGE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ordinal Doge (ODOGE)

Cap de mercado $ 48.27K$ 48.27K $ 48.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.27K$ 48.27K $ 48.27K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de Ordinal Doge es de $ 48.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ODOGE es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.27K.