Precio de Nyvo hoy

El precio actual de Nyvo (NYVO) hoy es --, con una variación del 2.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NYVO a USD es -- por NYVO.

Nyvo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,588.92, con un suministro circulante de 973.80M NYVO. Durante las últimas 24 horas, NYVO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NYVO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +6.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nyvo (NYVO)

Cap de mercado $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K Suministro de Circulación 973.80M 973.80M 973.80M Suministro total 994,270,961.727061 994,270,961.727061 994,270,961.727061

La capitalización de mercado actual de Nyvo es de $ 4.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NYVO es de 973.80M, con un suministro total de 994270961.727061. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.69K.