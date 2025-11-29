Precio de Nyan Cat hoy

El precio actual de Nyan Cat (NYAN) hoy es --, con una variación del 18.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NYAN a USD es -- por NYAN.

Nyan Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 608,057, con un suministro circulante de 999.98M NYAN. Durante las últimas 24 horas, NYAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00637036, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NYAN experimentó un cambio de +10.02% en la última hora y de -27.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nyan Cat (NYAN)

Cap de mercado $ 608.06K$ 608.06K $ 608.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 608.06K$ 608.06K $ 608.06K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

La capitalización de mercado actual de Nyan Cat es de $ 608.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NYAN es de 999.98M, con un suministro total de 999979528.701393. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 608.06K.