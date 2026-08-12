Precio de NUVA nvYLDS hoy

El precio actual de NUVA nvYLDS (NVYLDS) hoy es $ 1.016, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NVYLDS a USD es $ 1.016 por NVYLDS.

NUVA nvYLDS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 81,407, con un suministro circulante de 80.15K NVYLDS. Durante las últimas 24 horas, NVYLDS cotiza entre $ 1.016 (bajo) y $ 1.016 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.016, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.014.

En el corto plazo, NVYLDS experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de NUVA nvYLDS (NVYLDS)

Cap de mercado $ 81.41K$ 81.41K $ 81.41K Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 81.41K$ 81.41K $ 81.41K Suministro de Circulación 80.15K 80.15K 80.15K Suministro total 80,147.431767197 80,147.431767197 80,147.431767197

La capitalización de mercado actual de NUVA nvYLDS es de $ 81.41K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de NVYLDS es de 80.15K, con un suministro total de 80147.431767197. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 81.41K.