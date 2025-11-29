Precio de nose hoy

El precio actual de nose (NOSE) hoy es $ 0.00000586, con una variación del 2.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOSE a USD es $ 0.00000586 por NOSE.

nose actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,846.83, con un suministro circulante de 997.86M NOSE. Durante las últimas 24 horas, NOSE cotiza entre $ 0.00000586 (bajo) y $ 0.0000060 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00048881, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000569.

En el corto plazo, NOSE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de nose (NOSE)

Cap de mercado $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Suministro de Circulación 997.86M 997.86M 997.86M Suministro total 997,856,221.537262 997,856,221.537262 997,856,221.537262

La capitalización de mercado actual de nose es de $ 5.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOSE es de 997.86M, con un suministro total de 997856221.537262. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.85K.