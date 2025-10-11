Información del precio (USD) de Nia (NIA)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.380491 24H Máx $ 0.546667 Máximo Histórico $ 0.9085 Precio más bajo $ 0.282027 Cambio de Precio (1H) +0.35% Cambio de Precio (1D) -2.46% Cambio de Precio (7D) -37.44%

El precio en tiempo real de Nia (NIA) es de $0.517871. Durante las últimas 24 horas, NIA se ha operado entre un mínimo de $ 0.380491 y un máximo de $ 0.546667, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NIA es de $ 0.9085, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.282027.

En términos de rendimiento a corto plazo, NIA ha cambiado en un +0.35% en la última hora, -2.46% en 24 horas y -37.44% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Nia (NIA)

Cap de mercado $ 155.36K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 517.87K Suministro de Circulación 300.00K Suministro total 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nia es de $ 155.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NIA es de 300.00K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 517.87K.