Precio de Nexira DAEP hoy

El precio actual de Nexira DAEP (NEXI) hoy es $ 0.00475084, con una variación del 49.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEXI a USD es $ 0.00475084 por NEXI.

Nexira DAEP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,375,436, con un suministro circulante de 273.78M NEXI. Durante las últimas 24 horas, NEXI cotiza entre $ 0.00299504 (bajo) y $ 0.00530915 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03742276, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00267525.

En el corto plazo, NEXI experimentó un cambio de +0.49% en la última hora y de -3.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 84.72K.

Información del mercado de Nexira DAEP (NEXI)

Cap de mercado $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Volumen (24H) $ 84.72K$ 84.72K $ 84.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Suministro de Circulación 273.78M 273.78M 273.78M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nexira DAEP es de $ 2.38M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 84.72K. El suministro circulante de NEXI es de 273.78M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.38M.