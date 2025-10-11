Información del precio (USD) de naiive (NAIIVE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00020533 24H Máx $ 0.00029658 Máximo Histórico $ 0.00263326 Precio más bajo $ 0.00020533 Cambio de Precio (1H) +1.51% Cambio de Precio (1D) -24.83% Cambio de Precio (7D) -42.78%

El precio en tiempo real de naiive (NAIIVE) es de $0.00022092. Durante las últimas 24 horas, NAIIVE se ha operado entre un mínimo de $ 0.00020533 y un máximo de $ 0.00029658, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NAIIVE es de $ 0.00263326, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00020533.

En términos de rendimiento a corto plazo, NAIIVE ha cambiado en un +1.51% en la última hora, -24.83% en 24 horas y -42.78% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de naiive (NAIIVE)

Cap de mercado $ 220.90K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 220.90K Suministro de Circulación 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de naiive es de $ 220.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NAIIVE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 220.90K.