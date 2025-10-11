Tokenómica de naiive (NAIIVE)
Información de naiive (NAIIVE)
$NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ.
CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet.
The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats.
Strong community and leaded by legend bull_bnb
Tokenómica de naiive (NAIIVE): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de naiive (NAIIVE) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens NAIIVE que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens NAIIVE que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de NAIIVE ¡explora el precio en vivo del token NAIIVE!
Predicción de precios de NAIIVE
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse NAIIVE? Nuestra página de predicción de precios de NAIIVE combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
