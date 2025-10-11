Información del precio (USD) de MOVA (MOVA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.83% Cambio de Precio (1D) -4.38% Cambio de Precio (7D) -20.13% Cambio de Precio (7D) -20.13%

El precio en tiempo real de MOVA (MOVA) es de --. Durante las últimas 24 horas, MOVA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MOVA es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MOVA ha cambiado en un +0.83% en la última hora, -4.38% en 24 horas y -20.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de MOVA (MOVA)

Cap de mercado $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Suministro de Circulación 999.15M 999.15M 999.15M Suministro total 999,153,993.767807 999,153,993.767807 999,153,993.767807

La capitalización de mercado actual de MOVA es de $ 5.93K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOVA es de 999.15M, con un suministro total de 999153993.767807. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.93K.