Precio de Moonvember hoy

El precio actual de Moonvember ($MVB) hoy es --, con una variación del 9.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $MVB a USD es -- por $MVB.

Moonvember actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,579, con un suministro circulante de 37.49M $MVB. Durante las últimas 24 horas, $MVB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00679735, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $MVB experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de -17.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moonvember ($MVB)

Cap de mercado $ 20.58K$ 20.58K $ 20.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.58K$ 20.58K $ 20.58K Suministro de Circulación 37.49M 37.49M 37.49M Suministro total 37,492,567.29350497 37,492,567.29350497 37,492,567.29350497

La capitalización de mercado actual de Moonvember es de $ 20.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $MVB es de 37.49M, con un suministro total de 37492567.29350497. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.58K.