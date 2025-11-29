Precio de Moon Rocks hoy

El precio actual de Moon Rocks (MROCKS) hoy es $ 0.00225174, con una variación del 1.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MROCKS a USD es $ 0.00225174 por MROCKS.

Moon Rocks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,251,732, con un suministro circulante de 1000.00M MROCKS. Durante las últimas 24 horas, MROCKS cotiza entre $ 0.00218482 (bajo) y $ 0.00232773 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00798221, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MROCKS experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +50.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moon Rocks (MROCKS)

Cap de mercado $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,995,075.0787102 999,995,075.0787102 999,995,075.0787102

