Información del precio (USD) de Monkey The Picasso (MONKEY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +2.69% Cambio de Precio (1D) -81.50% Cambio de Precio (7D) -92.44% Cambio de Precio (7D) -92.44%

El precio en tiempo real de Monkey The Picasso (MONKEY) es de --. Durante las últimas 24 horas, MONKEY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MONKEY es de $ 0.0055935, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MONKEY ha cambiado en un +2.69% en la última hora, -81.50% en 24 horas y -92.44% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Monkey The Picasso (MONKEY)

Cap de mercado $ 35.49K$ 35.49K $ 35.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.61K$ 36.61K $ 36.61K Suministro de Circulación 949.82M 949.82M 949.82M Suministro total 979,820,594.485604 979,820,594.485604 979,820,594.485604

La capitalización de mercado actual de Monkey The Picasso es de $ 35.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MONKEY es de 949.82M, con un suministro total de 979820594.485604. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.61K.