Tokenómica de Monkey The Picasso (MONKEY)
Tokenómica y análisis de precio de Monkey The Picasso (MONKEY)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Monkey The Picasso (MONKEY), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Monkey The Picasso (MONKEY)
$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision
Tokenómica de Monkey The Picasso (MONKEY): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Monkey The Picasso (MONKEY) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens MONKEY que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens MONKEY que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de MONKEY ¡explora el precio en vivo del token MONKEY!
Predicción de precios de MONKEY
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse MONKEY? Nuestra página de predicción de precios de MONKEY combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad