¿Cuál es el precio de hoy de Molt Road (MOLTROAD)?

El precio en tiempo real es €, lo que refleja un movimiento de precios durante las últimas 24 horas del --%. Esta cifra se recalcula cada pocos segundos para reflejar la negociación en tiempo real en los mercados globales.

¿Cuántos tokens de MOLTROAD están en circulación?

La oferta en circulación de MOLTROAD es de 100000000000.0, lo que representa la cantidad actualmente en manos del público. La oferta en circulación influye en la determinación del precio y en la capitalización de mercado, especialmente en activos emergentes.

¿Cuántos titulares poseen actualmente Molt Road?

Se estima que hay -- titulares únicos de MOLTROAD en las redes compatibles. Un número creciente de titulares generalmente indica una mayor adopción y un interés a largo plazo en el activo.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Molt Road hoy?

La capitalización de mercado asciende a €20240.7883852275000, lo que sitúa a Molt Road en el puesto #8417 a nivel mundial. La capitalización de mercado ayuda a los inversores a comprender el tamaño relativo y la madurez del activo en comparación con otros.

¿Con qué intensidad se está negociando MOLTROAD hoy?

En las últimas 24 horas, el token registró un volumen de negociación de €--. Volumenes más altos suelen correlacionarse con una liquidez más fuerte y una mayor participación de los operadores.

¿Qué está impulsando el reciente movimiento de Molt Road?

El reciente movimiento de precios del --% en las últimas 24 horas está influenciado por el sentimiento del mercado, el comportamiento de los inversores, el desempeño general de la categoría dentro de Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed y las actualizaciones del ecosistema de --. También pueden contribuir noticias relevantes o un aumento en el interés de trading.