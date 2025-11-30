Precio de Mintana hoy

El precio actual de Mintana (MINT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINT a USD es -- por MINT.

Mintana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,123.56, con un suministro circulante de 999.66M MINT. Durante las últimas 24 horas, MINT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mintana (MINT)

Cap de mercado $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K Suministro de Circulación 999.66M 999.66M 999.66M Suministro total 999,659,389.019294 999,659,389.019294 999,659,389.019294

La capitalización de mercado actual de Mintana es de $ 12.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MINT es de 999.66M, con un suministro total de 999659389.019294. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.12K.