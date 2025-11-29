Precio de mindworms hoy

El precio actual de mindworms (MINDWORMS) hoy es --, con una variación del 2.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINDWORMS a USD es -- por MINDWORMS.

mindworms actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,349.71, con un suministro circulante de 997.88M MINDWORMS. Durante las últimas 24 horas, MINDWORMS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINDWORMS experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -15.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de mindworms (MINDWORMS)

Cap de mercado $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Suministro de Circulación 997.88M 997.88M 997.88M Suministro total 997,875,167.862248 997,875,167.862248 997,875,167.862248

