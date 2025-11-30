Precio de microcap gem hoy

El precio actual de microcap gem (MCG) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MCG a USD es -- por MCG.

microcap gem actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,658, con un suministro circulante de 999.49M MCG. Durante las últimas 24 horas, MCG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MCG experimentó un cambio de -- en la última hora y de +19.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de microcap gem (MCG)

Cap de mercado $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Suministro de Circulación 999.49M 999.49M 999.49M Suministro total 999,487,444.248711 999,487,444.248711 999,487,444.248711

La capitalización de mercado actual de microcap gem es de $ 26.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MCG es de 999.49M, con un suministro total de 999487444.248711. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.66K.