Precio de Martin hoy

El precio actual de Martin (MARTIN) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARTIN a USD es -- por MARTIN.

Martin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,210.4, con un suministro circulante de 1,000.00T MARTIN. Durante las últimas 24 horas, MARTIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARTIN experimentó un cambio de -- en la última hora y de +12.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Martin (MARTIN)

Cap de mercado $ 17.21K$ 17.21K $ 17.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.21K$ 17.21K $ 17.21K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de Martin es de $ 17.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARTIN es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.21K.