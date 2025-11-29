Precio de MarsMi hoy

El precio actual de MarsMi (MARSMI) hoy es $ 0.054521, con una variación del 4.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARSMI a USD es $ 0.054521 por MARSMI.

MarsMi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 54,520,884, con un suministro circulante de 1000.00M MARSMI. Durante las últimas 24 horas, MARSMI cotiza entre $ 0.054507 (bajo) y $ 0.057305 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.187525, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.051196.

En el corto plazo, MARSMI experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +6.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MarsMi (MARSMI)

Cap de mercado $ 54.52M$ 54.52M $ 54.52M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 54.52M$ 54.52M $ 54.52M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,991.161518 999,999,991.161518 999,999,991.161518

La capitalización de mercado actual de MarsMi es de $ 54.52M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARSMI es de 1000.00M, con un suministro total de 999999991.161518. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.52M.