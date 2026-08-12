Precio de Majo hoy

El precio actual de Majo (MAJO) hoy es $ 0.00623756, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAJO a USD es $ 0.00623756 por MAJO.

Majo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 130,989, con un suministro circulante de 21.00M MAJO. Durante las últimas 24 horas, MAJO cotiza entre $ 0.00623656 (bajo) y $ 0.00624175 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.350051, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00176482.

En el corto plazo, MAJO experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +7.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.93.

Información del mercado de Majo (MAJO)

Cap de mercado $ 130.99K$ 130.99K $ 130.99K Volumen (24H) $ 9.93$ 9.93 $ 9.93 Cap. de mercado totalmente diluida $ 130.99K$ 130.99K $ 130.99K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Majo es de $ 130.99K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.93. El suministro circulante de MAJO es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 130.99K.