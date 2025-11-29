Precio de Lunos hoy

El precio actual de Lunos (UNO) hoy es --, con una variación del 17.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNO a USD es -- por UNO.

Lunos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 170,321, con un suministro circulante de 230.99M UNO. Durante las últimas 24 horas, UNO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.24, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UNO experimentó un cambio de +0.36% en la última hora y de -29.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lunos (UNO)

Cap de mercado $ 170.32K$ 170.32K $ 170.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 234.09K$ 234.09K $ 234.09K Suministro de Circulación 230.99M 230.99M 230.99M Suministro total 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

La capitalización de mercado actual de Lunos es de $ 170.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UNO es de 230.99M, con un suministro total de 317470452.8070446. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 234.09K.