Precio de Lumpy hoy

El precio actual de Lumpy (LUMPY) hoy es --, con una variación del 1.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUMPY a USD es -- por LUMPY.

Lumpy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 173,424, con un suministro circulante de 963.82M LUMPY. Durante las últimas 24 horas, LUMPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LUMPY experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +8.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lumpy (LUMPY)

Cap de mercado $ 173.42K$ 173.42K $ 173.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 173.42K$ 173.42K $ 173.42K Suministro de Circulación 963.82M 963.82M 963.82M Suministro total 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

La capitalización de mercado actual de Lumpy es de $ 173.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LUMPY es de 963.82M, con un suministro total de 963815039.5394627. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 173.42K.