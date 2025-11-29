Precio de Loud hoy

El precio actual de Loud (LOUD) hoy es $ 0.0016392, con una variación del 7.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOUD a USD es $ 0.0016392 por LOUD.

Loud actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,639,032, con un suministro circulante de 999.90M LOUD. Durante las últimas 24 horas, LOUD cotiza entre $ 0.00155312 (bajo) y $ 0.00179112 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01678074, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LOUD experimentó un cambio de +5.52% en la última hora y de +22.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Loud (LOUD)

Cap de mercado $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,899,885.309941 999,899,885.309941 999,899,885.309941

La capitalización de mercado actual de Loud es de $ 1.64M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LOUD es de 999.90M, con un suministro total de 999899885.309941. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.64M.