Precio de LIFI hoy

El precio actual de LIFI (LIFI) hoy es $ 0.00147913, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIFI a USD es $ 0.00147913 por LIFI.

LIFI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,093.44, con un suministro circulante de 7.50M LIFI. Durante las últimas 24 horas, LIFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03303058, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00146576.

En el corto plazo, LIFI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -15.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LIFI (LIFI)

Cap de mercado $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Suministro de Circulación 7.50M 7.50M 7.50M Suministro total 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

La capitalización de mercado actual de LIFI es de $ 11.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIFI es de 7.50M, con un suministro total de 7500000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.09K.