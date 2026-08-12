¿De qué trata Kurumi?

Ku-Chan | Kurumi es un token impulsado por la comunidad, inspirado en la historia real de una animada Shiba Inu blanca rescatada del refugio para perros Chiba Wan en Japón — el mismo refugio donde Cocoro y Neiro alguna vez encontraron esperanza. Bajo el cuidado amoroso de riko.wako.mama, el viaje de Ku-Chan continúa una línea de compasión y rescate que comenzó con Kabosumama y el Doge original. El proyecto celebra historias reales de segundas oportunidades y los vínculos entre los animales rescatados y las personas que cuidan de ellos, siendo un homenaje a la comunidad, la bondad y la conexión dentro del ecosistema más amplio inspirado en la Shiba.

¿Qué hace a Kurumi única?

Ku-Chan | Kurumi forma parte de una rara línea de rescates que conecta a varios perros famosos rescatados de refugios — Doge, Cocoro y Neiro — todos procedentes de Chiba Wan. Como única Shiba Inu blanca incluida en este círculo de rescate, la historia de Kurumi destaca tanto su singularidad como la continuidad dentro de la narrativa compartida de rescate de la comunidad. El proyecto se centra en contar historias auténticas y preservar la historia real del rescate, lo que lo distingue de los típicos tokens meme al arraigar su identidad en la verdad, la empatía y el legado.

Historia de Kurumi

Kurumi fue lanzado el 14 de octubre de 2025. Fue adoptado por la comunidad el 20 de octubre.

¿Qué sigue para Kurumi?

Marketing y publicidad en medios Colaboraciones con KOLs y socios Promoción, tendencias y listado en plataformas y exchanges de criptomonedas

¿Para qué puede usarse KU-CHAN?

El token Ku-Chan | Kurumi funciona como un token comunitario utilizado para apoyar la participación, la narración de historias y el desarrollo de proyectos dentro del ecosistema Ku-Chan. Representa la participación en iniciativas lideradas por la comunidad, como arte, medios y conciencia solidaria en torno al rescate animal. El token también puede utilizarse para campañas sociales, recompensas coleccionables y colaboraciones digitales o físicas limitadas que celebran la línea de rescate vinculada a los perros de Chiba Wan.

¿Cuál es el precio de negociación en vivo de Kurumi hoy?

El precio actual de negociación de Kurumi se sitúa en €, actualizado en tiempo real. Este precio refleja datos agregados de múltiples mercados, asegurando una representación precisa de la oferta y la demanda globales.

¿Cuánta actividad de negociación está ocurriendo para KURUMI?

KURUMI registró un volumen de negociación de 24 horas de €--. Esta métrica es importante para evaluar las condiciones de liquidez: un volumen más alto generalmente indica mercados más activos y una ejecución de órdenes más fluida.

¿Cuál es el desempeño del precio de Kurumi hoy?

En las últimas 24 horas, Kurumi ha experimentado un movimiento de precios del 1.49%. Una tendencia positiva sugiere un mayor interés comprador, mientras que una tendencia negativa podría reflejar presión vendedora a corto plazo o caídas más amplias en el mercado.

¿En qué rango de precios ha cotizado Kurumi hoy?

Dentro del último día, Kurumi fluctuó entre € y €, brindando a los traders información sobre la volatilidad intradía y posibles niveles de soporte/resistencia.