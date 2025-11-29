Precio de KnockOut Games hoy

El precio actual de KnockOut Games (GG) hoy es $ 0.00124162, con una variación del 2.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GG a USD es $ 0.00124162 por GG.

KnockOut Games actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,235,378, con un suministro circulante de 1.00B GG. Durante las últimas 24 horas, GG cotiza entre $ 0.00123221 (bajo) y $ 0.00128 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00457556, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00078521.

En el corto plazo, GG experimentó un cambio de +0.68% en la última hora y de +18.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KnockOut Games (GG)

Cap de mercado $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KnockOut Games es de $ 1.24M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GG es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.24M.