Precio de KitCoin hoy

El precio actual de KitCoin (KITTY) hoy es $ 0.00001472, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITTY a USD es $ 0.00001472 por KITTY.

KitCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,764.16, con un suministro circulante de 799.11M KITTY. Durante las últimas 24 horas, KITTY cotiza entre $ 0.00001453 (bajo) y $ 0.00001479 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00004356, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001335.

En el corto plazo, KITTY experimentó un cambio de +1.29% en la última hora y de +0.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KitCoin (KITTY)

Cap de mercado $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Suministro de Circulación 799.11M 799.11M 799.11M Suministro total 799,113,589.4102188 799,113,589.4102188 799,113,589.4102188

La capitalización de mercado actual de KitCoin es de $ 11.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KITTY es de 799.11M, con un suministro total de 799113589.4102188. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.76K.