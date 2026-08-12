Precio de Kimchicoin hoy

El precio actual de Kimchicoin (KIMCHI) hoy es $ 0, con una variación del 10.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIMCHI a USD es $ 0 por KIMCHI.

Kimchicoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,828, con un suministro circulante de 999.84M KIMCHI. Durante las últimas 24 horas, KIMCHI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00325235, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KIMCHI experimentó un cambio de +0.55% en la última hora y de -4.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kimchicoin (KIMCHI)

Cap de mercado $ 41.83K$ 41.83K $ 41.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.83K$ 41.83K $ 41.83K Suministro de Circulación 999.84M 999.84M 999.84M Suministro total 999,842,387.9046984 999,842,387.9046984 999,842,387.9046984

La capitalización de mercado actual de Kimchicoin es de $ 41.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KIMCHI es de 999.84M, con un suministro total de 999842387.9046984. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.83K.