Precio de KIGU hoy

El precio actual de KIGU (KIGU) hoy es $ 0.00246576, con una variación del 6.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIGU a USD es $ 0.00246576 por KIGU.

KIGU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 155,038, con un suministro circulante de 61.00M KIGU. Durante las últimas 24 horas, KIGU cotiza entre $ 0.00246593 (bajo) y $ 0.00269541 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.155138, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00245964.

En el corto plazo, KIGU experimentó un cambio de -3.17% en la última hora y de -12.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KIGU (KIGU)

Cap de mercado $ 155.04K$ 155.04K $ 155.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 155.04K$ 155.04K $ 155.04K Suministro de Circulación 61.00M 61.00M 61.00M Suministro total 61,000,000.0 61,000,000.0 61,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KIGU es de $ 155.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KIGU es de 61.00M, con un suministro total de 61000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 155.04K.