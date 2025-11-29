Precio de KEVIN hoy

El precio actual de KEVIN (KEVIN) hoy es --, con una variación del 2.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KEVIN a USD es -- por KEVIN.

KEVIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,755.62, con un suministro circulante de 970.67M KEVIN. Durante las últimas 24 horas, KEVIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KEVIN experimentó un cambio de -0.59% en la última hora y de +8.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KEVIN (KEVIN)

Cap de mercado $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K Suministro de Circulación 970.67M 970.67M 970.67M Suministro total 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

