Precio de Kepithor hoy

El precio actual de Kepithor (KEPI) hoy es $ 0.00247817, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KEPI a USD es $ 0.00247817 por KEPI.

Kepithor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 119,858, con un suministro circulante de 48.37M KEPI. Durante las últimas 24 horas, KEPI cotiza entre $ 0.00247567 (bajo) y $ 0.00252131 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00475245, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00150493.

En el corto plazo, KEPI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -2.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kepithor (KEPI)

Cap de mercado $ 119.86K$ 119.86K $ 119.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 742.03K$ 742.03K $ 742.03K Suministro de Circulación 48.37M 48.37M 48.37M Suministro total 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

La capitalización de mercado actual de Kepithor es de $ 119.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KEPI es de 48.37M, con un suministro total de 299426199.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 742.03K.