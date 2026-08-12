Precio de Kalijo hoy

El precio actual de Kalijo (SEED) hoy es $ 0,01742477, con una variación del 0,00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SEED a USD es $ 0,01742477 por SEED.

Kalijo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32 242, con un suministro circulante de 1,85M SEED. Durante las últimas 24 horas, SEED cotiza entre $ 0,01735891 (bajo) y $ 0,01750704 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,45, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,01729909.

En el corto plazo, SEED experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0,00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2,61.

Información del mercado de Kalijo (SEED)

Cap de mercado $ 32,24K$ 32,24K $ 32,24K Volumen (24H) $ 2,61$ 2,61 $ 2,61 Cap. de mercado totalmente diluida $ 105,39K$ 105,39K $ 105,39K Suministro de Circulación 1,85M 1,85M 1,85M Suministro total 6 048 043,0 6 048 043,0 6 048 043,0

La capitalización de mercado actual de Kalijo es de $ 32,24K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2,61. El suministro circulante de SEED es de 1,85M, con un suministro total de 6048043.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 105,39K.