Precio de Just a Circle hoy

El precio actual de Just a Circle (CRCL) hoy es --, con una variación del 3.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRCL a USD es -- por CRCL.

Just a Circle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,440, con un suministro circulante de 999.89M CRCL. Durante las últimas 24 horas, CRCL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00426581, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRCL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -9.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Just a Circle (CRCL)

Cap de mercado $ 42.44K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.44K Suministro de Circulación 999.89M Suministro total 999,885,960.243435

