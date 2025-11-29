Precio de JobIess hoy

El precio actual de JobIess (JOBIESS) hoy es --, con una variación del 2.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOBIESS a USD es -- por JOBIESS.

JobIess actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 722,593, con un suministro circulante de 1.00B JOBIESS. Durante las últimas 24 horas, JOBIESS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01618855, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JOBIESS experimentó un cambio de -3.50% en la última hora y de +42.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de JobIess (JOBIESS)

Cap de mercado $ 722.59K$ 722.59K $ 722.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 722.59K$ 722.59K $ 722.59K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de JobIess es de $ 722.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JOBIESS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 722.59K.