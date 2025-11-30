Precio de Jingle hoy

El precio actual de Jingle (JINGLE) hoy es $ 0.00000688, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JINGLE a USD es $ 0.00000688 por JINGLE.

Jingle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,870.09, con un suministro circulante de 998.12M JINGLE. Durante las últimas 24 horas, JINGLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01915846, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000611.

En el corto plazo, JINGLE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jingle (JINGLE)

Cap de mercado $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Suministro de Circulación 998.12M 998.12M 998.12M Suministro total 998,124,188.942677 998,124,188.942677 998,124,188.942677

