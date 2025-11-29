Precio de Jack Potts by Virtuals hoy

El precio actual de Jack Potts by Virtuals (JACK) hoy es $ 0.00007832, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JACK a USD es $ 0.00007832 por JACK.

Jack Potts by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,161, con un suministro circulante de 576.65M JACK. Durante las últimas 24 horas, JACK cotiza entre $ 0.0000768 (bajo) y $ 0.00007892 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00062833, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000446.

En el corto plazo, JACK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +6.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jack Potts by Virtuals (JACK)

Cap de mercado $ 45.16K$ 45.16K $ 45.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.32K$ 78.32K $ 78.32K Suministro de Circulación 576.65M 576.65M 576.65M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Jack Potts by Virtuals es de $ 45.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JACK es de 576.65M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.32K.