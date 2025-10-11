Información del precio (USD) de Interactively ($IXLY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +4.92% Cambio de Precio (1D) -11.75% Cambio de Precio (7D) -29.84% Cambio de Precio (7D) -29.84%

El precio en tiempo real de Interactively ($IXLY) es de --. Durante las últimas 24 horas, $IXLY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de $IXLY es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, $IXLY ha cambiado en un +4.92% en la última hora, -11.75% en 24 horas y -29.84% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Interactively ($IXLY)

Cap de mercado $ 18.58K$ 18.58K $ 18.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.58K$ 18.58K $ 18.58K Suministro de Circulación 998.76M 998.76M 998.76M Suministro total 998,756,004.41648 998,756,004.41648 998,756,004.41648

La capitalización de mercado actual de Interactively es de $ 18.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $IXLY es de 998.76M, con un suministro total de 998756004.41648. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.58K.