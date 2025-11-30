Precio de Index Token hoy

El precio actual de Index Token (IT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IT a USD es -- por IT.

Index Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,413.54, con un suministro circulante de 10.00B IT. Durante las últimas 24 horas, IT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Index Token (IT)

Cap de mercado $ 5.41K$ 5.41K $ 5.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.41K$ 5.41K $ 5.41K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Index Token es de $ 5.41K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IT es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.41K.