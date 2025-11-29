Precio de Imagen Network hoy

El precio actual de Imagen Network (IMAGE) hoy es $ 0.00029184, con una variación del 58.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IMAGE a USD es $ 0.00029184 por IMAGE.

Imagen Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,459,175, con un suministro circulante de 5.00B IMAGE. Durante las últimas 24 horas, IMAGE cotiza entre $ 0.00022342 (bajo) y $ 0.00076401 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03800209, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00020045.

En el corto plazo, IMAGE experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -67.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Imagen Network (IMAGE)

Cap de mercado $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Suministro de Circulación 5.00B 5.00B 5.00B Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Imagen Network es de $ 1.46M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IMAGE es de 5.00B, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.46M.