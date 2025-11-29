Precio de iLuminary Token hoy

El precio actual de iLuminary Token (ILMT) hoy es $ 0.00930579, con una variación del 0.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ILMT a USD es $ 0.00930579 por ILMT.

iLuminary Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 148,486, con un suministro circulante de 15.96M ILMT. Durante las últimas 24 horas, ILMT cotiza entre $ 0.0092221 (bajo) y $ 0.00935438 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03000248, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00183544.

En el corto plazo, ILMT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -7.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de iLuminary Token (ILMT)

Cap de mercado $ 148.49K$ 148.49K $ 148.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Suministro de Circulación 15.96M 15.96M 15.96M Suministro total 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

