Precio de Idle Network hoy

El precio actual de Idle Network (IDLE) hoy es $ 0.00733572, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IDLE a USD es $ 0.00733572 por IDLE.

Idle Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 545,070, con un suministro circulante de 74.30M IDLE. Durante las últimas 24 horas, IDLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.74, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00144241.

En el corto plazo, IDLE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Idle Network (IDLE)

Cap de mercado $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Suministro de Circulación 74.30M 74.30M 74.30M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Idle Network es de $ 545.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IDLE es de 74.30M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 733.57K.